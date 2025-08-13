Potrivit celor comunicate oficiale de Primăria Mioveni, podul face legătura între DN 73D și DC 85 are ca scop fluidizarea traficului rutier în zonă și asigurarea unui timp redus al deplasării între Mioveni și Davidești. Pe lângă beneficiul de scurtare a duratei călătoriei, noua construcție sporește considerabil siguranța circulației.

Acest proiect major de infrastructură beneficiază de finanțare și implementare prin Compania Națională de Investiții, în cadrul „Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social”. Testul pozitiv de rezistență reprezintă un pas decisiv către inaugurarea oficială, care este programată pentru toamna acestui an.

Cum a decurs testul de rezistență

În cursul zilei de miercuri, echipele tehnice au efectuat atât teste statice, cât și dinamice pentru pod. Procedurile au implicat simularea sarcinilor reale ce vor apăsa pe structură în perioadele de exploatare. Testele statice s-au desfășurat prin încărcarea controlată cu materiale cu greutate, în timp ce testele dinamice au urmărit comportamentul construcției la trecerea vehiculelor în mișcare, observând vibrațiile, eventualele deformări și stabilitatea generală.

Mare atenție, șoferi! Trafic blocat pe o bretea a autostrăzii A10 din cauza unei deteriorări apărute la o culee

Pentru acestea au fost folosite șase camioane cu un total de până la 120 de tone de încărcătură compusă din piatră. Această inspectare riguroasă face parte din regulatele obligatorii, ce trebuie îndeplinite pentru recepția finală a podului.

Caracteristici inginerești de excepție, o premieră în România

Noul pod este remarcat pentru detalii tehnice deosebite ce îl plasează în premieră națională. Este singurul pod cu un arc parabolic de dimensiuni impresionante: 73 de metri deschidere și o înălțime de 35,50 metri. Arcul este dispus diagonal, iar cablurile de susținere au un design asimetric, oferind stabilitate și o arhitectură inovativă.

Structura este alcătuită dintr-un tablier combinat de oțel și beton, care asigură o durabilitate crescută în timp. Lățimea totală este de 13 metri și cuprinde două benzi pentru circulația autovehiculelor, dar și trotuare pentru pietoni pe ambele părți ale podului.

Un proiect de infrastructură de referință pentru județ

Administrația locală a calificat acest pod drept „unul dintre cele mai frumoase proiecte de infrastructură din județ”, ce va avea un impact semnificativ asupra conectivității rutiere și a traficului în zonă. Finalizarea reprezintă un pas pe calea dezvoltării infrastructurii naționale și a creșterii siguranței participanților la trafic.

Această construcție prin designul său inovator și prin tehnologiile aplicate se ridică la nivelul celor mai sofisticate structuri din România și devine un nou reper inginereasc pe traseul dezvoltării regionale.

Video. Chinezii s-au apucat să „radă” munții, la propriu, pentru a construi o autostradă spectaculoasă