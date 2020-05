VIDEO Nu le e frică de coronavirus: 74 de îngrijitori români au plecat la muncă în Austria

74 de persoane din 18 judete ale tarii au așteptat în fața Gării de Nord din Timișoara, cu măști de protecție pe față și păstrând distanța regulamentară, pentru a lua trenul spre locul sezonier de muncă. Oamenii spun că au nevoie de bani și nu se tem de virus.

"Eu acum ma duc prima data. Am foarte multe emotii", a spus una dintre femei.

"Eu, in Satu Mare, am lucrat ca infirmiera, am diploma de ingrijitoare si acum am vazut anuntul", a spus o alta.

Multe dintre îngrijitoare au rămas blocate în România odată cu închiderea granițelor. Femeile spun că mai exista si alte angajate, cu care lucrau în schimburi de câte două săptămâni, care sunt acolo deja de trei luni.

"Colega mea e de 10 saptamani acolo. Normal avem ture de 2 saptamani. A ramas acolo chiar atunci trebuia sa ne schimbam s-au inchis granitele", a explicat una dintre femei.

"Acolo lucrez de aproape trei ani. Vreau sa lucrez pentru, zic eu, a fi un pic mai bine pentru familia mea. Riscul e mare, dar la fel de mare e si in tara", a mai spus o alta ingrijitoare.

Când vor ajunge în Austria, îngrijitoarele vor sta în carantină o zi, timp în care le va fi făcut și testul pentru coronavirus. Cheltuielile de călătorie, cazarea în carantină și testarea vor fi suportate de îngrijitoare, dar acestea își pot recupera o parte din bani de la angajator.