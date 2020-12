VIDEO | Incendiu devastator într-o tabără de migranți din Bosnia. Focul ar fi fost pus intenționat

”Incendiul s-a declanşat la ora 11:00 (10:00 GMT). Pompierii au reuşit să-l stingă, dar cele patru corturi mari în care dormeau migranţii au ars”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, Ale Siljdedic, precizând că nu au fost înregistrat răniţi.

Tabăra respectivă a fost instalată în aprilie în satul Lipa, lângă Bihac, ca o soluţie temporară. Pentru că nu era prevăzut ca ocupanții să își petreacă iarna acolo, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi Comisia Europeană au cerut autorităților locale, la începutul lunii, să găsească o soluţie pentru a-i muta pe aceștia în altă parte.

Thanks to intervention of local fire brigade fire in #migrant camp Lipa #Bihac #BiH is now under control. Pretty much all infrastructure has been destroyed or damaged. Terrible day. @UNmigration @UN_BiH @IOM_ROVienna pic.twitter.com/fT6lDCMxaB