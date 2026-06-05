Reacția Ambasadei Rusiei după explozia dronei din Portul Constanța: "Orice asociere cu Moscova este lipsită de temei"

Sursă: Realitatea.Net

Ambasada Rusiei la București susține că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este de proveniență ucraineană și respinge orice încercare de a atribui Moscovei responsabilitatea pentru incident, calificând aceste afirmații drept lipsite de temei.

"Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără echipaj ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei", se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Ambasadei Federației Ruse la București postat, vineri, pe Facebook.





Explozie puternică în Portul Constanța, unde, în cursul dimineții, s-a găsit o dronă marină descoperită în apropierea sediului Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Autoritățile au confirmat că explozia nu a fost una controlată, dar, din fericire, nu au fost victime. MApN a confirmat că este vorba despre un dispozitiv folosit în războiul dintre Ucraina și Rusia. Autoritățile au emis mai multe avertizări RO-Alert, atât la Constanța, cât și la Costinești.