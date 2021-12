O erupţie a vulcanului Semeru, din sud-estul insulei Java, a acoperit sâmbătă cu cenuşă mai multe localităţi din apropierea acestuia, fără ca deocamdată echipele de intervenţie să fi informat despre posibile victime.

Numeroşi locuitori din Lumajang au fugit din zonă în timp ce în spatele lor avansa un uriaş nor de cenuşă şi fum, potrivit înregistrărilor video publicate pe reţelele de socializare.

BREAKING: Large eruption at Indonesia\"s Mount Semeru pic.twitter.com/UO78ZekatP

Erupţia a avut loc în plină zi în jurul orei locale 15:30 (8:30 GMT), însă norul dens de cenuşă a cufundat în întuneric zonele învecinate vulcanului.

Agenţia naţională de vulcanologie a situat la 2 nivelul de risc în zonă (din maximum 4) şi a emis o alertă de zbor pentru avioanele care survolează regiunea.

Mount Semeru erupted sending a wall of hot clouds barrelling down towards nearby villages. pic.twitter.com/TQL9UT29Xy