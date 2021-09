"Să vă spun și din ce au venit aceste majorări: din 45% creșterea punctului de pensie, în cei 3 ani, cât a fost la guvernare PSD, plus din reducerea impozitelor, pensiile sub 2.000 de lei care au avut impozit zero. Practic, s-a eliminat si CASS din toate pensiile și de asemenea au fost cresteri de 78% la pensia minim garantata, pentru că de la 400 de lei, noi le-am crescut la 704 lei. Deci, bani se găsesc întotdeauna, depinde de cum îți faci calculele. Să știți că noi, când eram la guvernare, nu se punea problema să ne ducem de fiecare data la guvern cu mâna întinsă. să cerem bani în plus, că vrem să creștem pensiile. Nu, de fiecare dată trebuia să venim cu soluții," a afirmat Olguța Vasilescu, în direct la Realitatea Plus.

Premmierul Florin Cîțu a afirmat că și-ar dori ca majorările de pensii să aibă loc la începutul fiecărui an, în funcţie de creşterile economice şi de inflaţie, dar în 2021 majorarea a fost înghețată.