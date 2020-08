VIDEO Explozii puternice în portul Beirut: zeci de oameni au fost răniți

O primă explozie ar fi avut loc în zona portului a orașului. Iar o a doua explozie a fost semnalată în vecinătatea reședinței Hariri din Liban, transmite BBC.

Geamurile a numeroase imobile din port au fost sparte, iar un fum negru s-a ridicat deasupra portului. Potrivit AFP, care citează surse din zona de securitate, ar fi fost raportați zeci de răniți.

Informația este confirmată de Crucea Roşie a Libanului, care a transmis că zeci de oameni au fost răniţi în urma unei explozii de origine necunoscută în portul Beirut, o parte dintre ei fiind îngropaţi sub moloz, conform DPA, citată de Agerpres.

Explozia puternică s-a auzit în tot oraşul, provocând panică în capitala libaneză. Ferestre ale unor clădiri din oraş şi de la periferie au fost sparte de forţa deflagraţiei, iar un fum negru s-a ridicat deasupra portului.

Here\"s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs