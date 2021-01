VIDEO/ Doi copii cu malformații cardiace au fost transportați de la Iași la Milano. Cum se simt micuții

Daniel are doar 3 luni și a fost internat la Terapie Intensivă de pe data de 18 noiembrie, din cauza unor probleme cardiace. În acea perioadă a și fost diagnosticat cu COVID-19. Între timp s-a negativat si a putut fi transferat pentru operație.

"În cursul zilei de ieri am reușit să transferăm un copil cu malformație cardiacă, într-o clinică din San Donato. Această reușită vine în completarea altui transport reușit care a fost realizat la sfarsitul anului. Un copil a fost diagnosticat cu infectie cu SARSCoV-2 care s-a vindecat in spital si starea lui a permis transferul catre o clinica unde sa ii permita interventia chirurgicala", a afirmat dr. Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului de Copii Iasi.

Evoluția lui Daniel este favorabilă, iar reprezentanții asociației care s-a ocupat de transportul pacientului spun că sunt încântați că băiatul se va întoarce sănătos acasă.

"Daniel, baietelul pe care l-am transportat pe 28 decembrie cred ca a fost unul dintre cele mai fericite cazuri.Un copil pentru care s-a luptat mult. am avut multe momente in care am crezut ca nu vom reusi, ba mai mult de atat am mai organizat o data zborul pentru el si nu a putut sa zboare in diminetaa de inaintea zborului am fost anuntati ca trebuie sa anulam transportul ca el nu mai este bine. A fost greu de tot", povesteste Adelina Tonceanu, fondator Asociatia BLONDIE.

Astfel de transporturi, către spitalele din afara țării sunt extrem de costisitoare. Costurile pot trece ușor de suma de 20 000 de Euro. Fundația Blondie își dorește să strângă sumele necesare pentru achiziționarea unui avion pe care sa îl folosească în cazul urgențelor medicale care necesită transportul peste granițe.