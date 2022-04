Mult comentatul episod al întrevederii lui Vladimir Putin cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a atras atenția și din cauza faptului că liderul de la Kremlin pare să mascheze cu greu tremurul mânii drepte, strângând marginea mesei la care stă.

O altă secvență care a atras atenția este cea în care Putin îl întâmpină pe liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko. În momentul în care face primul pas spre oaspete, liderul rus pare să fie nesigur pe piciorul drept.

Evident că în scurt timp a fost făcută și paralela cu liderul nazist Adolf Hitler, care în ultima sa perioadă de viață prezenta semne evidente ale bolii Parkison.

⚡️Social media users are actively discussing the incapacity of Vladimir Putin's right hand, as well as the strange movement of his leg, visible in the video below. pic.twitter.com/p42nA1QkK7