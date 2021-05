Anca Alexandrescu De ce nu ați vorbit până acum?



Lucian Duță - sunt mai multe motive, dar principalul motiv este ... eu în general am încredere foarte ușor în oameni, gândiți-vă că la sfârșitul mandatului meu, mie,domnul Florian Coldea, în biroul dânsului, mi-a spus că acest serviciu nu va uita niciodată ce am făcut pentru el.



AA - Aoleu, cum așa? Adică văd, vă răsplătește pe deplin.



LD - Eu nu pot să mint în lucruri de genul ăsta. Totuși, am o vârstă.



AA - În ce context v-a spus asta?



LD - Când a trebuit să plec, că a venit domnul Victor Ponta călare pe calul de prim ministru, a trebuit să mă duc să predau ultimele chestiuni, să discut cu cei de la SRI despre continuare acestor proiecte. Să batem în cuie niște lucruri. Eu m-am dus să le spun două lucruri atât.



AA - V-ați dus din propire inițiativă sau v-au chemat ei?



LD - Nu-mi mai amintesc chestiunea asta prea bine. Cert este că am spus: puneți mâna și terminați cardul de sănătate, că eu știu că pe voi v-au interesat numai bazele de date, dar puneți mâna și faceți ceva și pentru amărâșii ăștia, terminați cardul de sănătate, și doi la mână nu eliminați taxa clawback. Să aibă foarte mare grijă, că știam că va fi mare atacul asupra taxei clawback, odată scoasă taxa, sistemul se prăbușea în 6 luni, și astăzi se prăbușește în 6 luni dacă e scoasă. Ori replica, printre altele, asta a fost, dar eu am avut încredere. Nu neapărat poate într-o persoană anume.



AA - Păi și credeți că dosarul are legătură cu SRI?



LD - Nu m-ați întrebat ...



AA - Ați avut încredere că adevărul va ieși la suprafață.



LD - Nu nu, ești obligat până la urmă, dacă tot stai în țara asta, să crezi în ea sau în niște instituții, în niște oameni, adică dacă nu mai credem în nimeni..



AA - Și SRI-ul poate influența dosarele în justiție?



LD - Nu știu dacă le poate influența sau nu, eu vă spun ce mi-a spus. Al doilea lucru esențial este că mi se pare rușinos ca unii care sunt în guvern și la SRI să mintă Bruxelles-ul și guvernul Marii Britanii. Și, ultimul motiv, este că mă simt dator față de cei care încă mai au încredere în mine și mai ales față de părinții mei.