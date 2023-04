Imaginile prezentate îl suprpind pe bloggerul militar în timp ce vorbește publicului, apoi pune în cutie statueta în care autoritățile ruse spun că era instalat explozibilul.

Explozia produsă pe 2 aprilie l-a ucis pe Vladlen Tatarski, un important blogger militar rus și a rănit alte 30 persoane.

Putin l-a decorat postum pe Fomin ”pentru curajul şi bravura de care a dat dovadă în exercitarea funcţiei sale profesionale”, se arată într-un decret publicat luni pe site-ul Kremlinului.

Vladlen Tatarski a fost ucis duminică în explozia unei bombe, într-o cafenea, la Sankt Petersburg, unde participa la o conferinţă a unei organizaţii - "Cyber Z Front" - în favoarea operaţiunii forţelor ruse în Ucraina.

Cel puţin alte 32 de persoane au fost rănite în asasinat, dintre care opt erau în continuare în stare gravă.

O tânără în vârstă de 26 de ani, Daria Trepova, a fost arestată rapid şi prezentată de către autorităţile ruse ca având legături cu opozantul istoric al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12