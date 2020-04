VIDEO Coronavirus România. Un medic din Iași refuză să intre în spitalul-focar COVID din Suceava

„Am primit în jurul orelor prânzului, prin secretariatul spitalului intr-un mod conspirativ, impreuna cu alti doi colegi, copiile xerox ale unor adeverinte in care ni se comunica ca suntem detasati la Spitalul spit judetean suceava in baza unui ordin al lui arafat trimis cu o zi ianite. Eu si unul dintre colegi eram de garda in ziua respectiva si am fost foarte surprinsi de faptul ca nu am stiut nimic despre o asemenea plecare. Niciunul dintre noi trei nu ne-am pus vreun moment problema ca nu ne-am duce acolo. Colegii mei au primit telefoane de amenintare si de intimidare din partea managerei Spitalului de Boli infectioase, dna Dorobăț, și din partea șefului DSP Iași, Lucian Indrei, invocându-se in mare masura nume inalte din autoritatile locale si centrale”, a povestit medicul infecționist din Iași.

Medicul Mihnea Hurmuzache susține însă că avea motive pentru care nu putea să plece din Iași. Este singurul care are grijă de mama lui în vârstă de 90 de ani.

„Conducerea spitalului a convocat comisia de disciplina in regim de urgenta, hotarându-se a se face o plângere penală împotriva mea, motivul fiind zadarnicirea combaterii eidemiei, Și asta, impotriva unui om care a fost printre primii care a sesizat lipsa materialelor de protectie”, a mai spus Mihnea Hurmuzache.

Doctorul acum să se modifice modul în care se fac listele cu detașările, acestea să fie publice și transparente, iar toate cadrele medicale să meargă în zonele-focar, prin rotație.