Potrivit sursei citate, până vineri dimineaţă observatori din Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au consemnat 80 de încălcări ale încetării focului de-a lungul liniei de divizare dintre cele două părţi aflate în conflict.

Un reporter AFP relata că vineri dimineaţă erau în curs bombardamente în apropiere de Staniţia Luhanska, un oraş din estul Ucrainei aflat sub controlul forţelor guvernamentale, scrie Agerpres.

Firing from Rus-backed forces has escalated in last few days near Donbass front line leading to more heartbreak for the mainly elderly & vulnerable people here.



Valentina in Vrubikva was watching tv yesterday morning when the explosions started. Her kitchen annexe destroyed. pic.twitter.com/vpZtCJg31m