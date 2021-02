Oricine a gătit vreodată măcar un ou fript în tigaie știe că sticlă de ulei nouă are în interior un dop însoțit de un inel special din plastic. Aproape nimeni nu știe însă că acel capac interior se pare că are o utilitate și nu trebuie scos, scrie ro-viral.video. Un utilizator pe internet a demonstrat care ar putea să fie utilitatea acelui dop interior. Voi ce credeți? Are dreptate? Asta să fie scopul real al acelui capac?

Un videoclip de pe TikTok face furori printre utilizatorii din România. Un utilizator susține că a descoperit adevăratul motiv pentru care sticlele de ulei noi au în interior un dop special ce cuprinde și un inel de plastic. Internautul sugerează că uleiul se poate strecura prin acel dop sigilat și curge în cantități foarte mici.

În secțiunea de comentarii a videoclipului a început o dezbatere întreagă: este sau nu această utilitatea și scopul pentru care a fost pus acel dop acolo? Unii susțîn că dopul acela e strict pentru a proteja scurgerile din sticlă la transport și o dovadă a faptului că sticlă nu a fost utilizată înainte.

În altă ordine de idei, cealaltă tabăra susține că dopul permite uleiului să curgă foarte încet pentru că atunci când gătim să nu punem ulei prea mult fără să vrem, mai ales că la gătit uleiul trebuie folosit în cantități moderate pentru o sănătate bună, conform sfaturilor specialiștilor. La fel și în cazul în care punem ulei în salată, riscăm să punem prea mult din cauza sticlei care are un gât prea larg.