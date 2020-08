VIDEO Belarus, între proteste masive și grevă generală. Lukașenko, huiduit la scenă deschisă, promite noi alegeri. Televiziunea publică, emisie cu studiouri goale

Belarusul trece printr-o criză de proporţii în urma realegerii ca preşedinte a lui Aleksandr Lukaşenko, care se află la putere de 26 de ani. Opoziţia, care susţine că votul din 9 august a fost fraudat, a anunţat o grevă generală în semn de protest, chemând la manifestații , în timp ce liderul de la Minsk invocă în continaure rezultatele oficiale ale scrutinului, care îi acordă peste 80% din sufragii.

Noi manifestaţii au avut loc luni în faţa mai multor uzine şi a sediului televiziunii publice de la Minsk, la apelul opoziţiei, care a anunţat o grevă generală pentru a protesta împotriva realegerii controversate a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, la 9 august.

În ultima săptămână, în Belarus au loc ample proteste contra lui Lukașenko. Protestele începute din seara scrutinului din 9 august, au fost reprimate violent de forțele de ordine.

Astfel, sute de mii de oameni au ieșit pe străzi în capitală, La Minsk, și în multe alte zeci de mii în orașe mai mici, pentru a-i cere lui Alexandr Lukașenko să plece de la putere, după 26 de ani. Lukașenko este din 20 iulie 1994 președintele Belarusului, find cel mai logeviv în această funcție dintre toți șefii de stat europeni.

Demonstranţi cu drapele alb şi roşii ale opoziţiei s-au strâns în faţa unei uzine de maşini grele unde Lukaşenko a sosit luni cu elicopterul. În timp ce susținea un discurs, în care a precizat că nu vor fi reluate alegerile cât timp este în viață, muncitorii l-au huiduit și i-au cerut demisia, scandând „Pleacă!”. Imaginile aduc aminte de marele miting din 21 decembrie 1989, din Piața Palatului, fosta Piață din fața Comitetului Central, când Ceaușescu, ținând un discurs de la balcon, a fost huiduit de peste 100.000 de români.

Lukașenko, sigur pe victoria sa în alegerile din 9 august, le-a mulțumit: „Mulțumesc frumos! Puteți să strigați în continuare!”.

El a anunţat în cursul dimineții de luni că nu vor avea loc noi alegeri prezidenţiale în Belarus. ”Nu ar trebui niciodată să vă aşteptaţi să fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)”. Ulterior, în cursul după-amiezii, Lukașenko a anunțat că noi alegeri prezidențiale vor fi ținute în țară după adoptarea unei noi constituții și numai dacă încetează protestele.

În plus, luni, telespectatorii au fost martorii unor imagini neobișnuite, cu studiouri goale și muzică în fundal. Televiziunea de stat din Belarus a transmis, dimineață, imagini cu studiourile goale, după ce personalul a părăsit platourile de emisie. Buletinul de știri a început cu studiourile goale și muzică pop pe fundal, transmisia fiind întreruptă după aproximativ două minute cu un promo.

Among those striking in Belarus are state TV crews. On air this morning? Empty news desks and pop music. pic.twitter.com/1J97OtS2KO

Apoi pe Belarus 1 , canalul 1 al postului public, a fost difuzat un film. Ulterior au fost rulate grupajele de știri cu mesaje favorabile actualului președinte.

Protestatarii din fața televiziunii i-au chemat pe angajați să li se alăture.

Meawnhile, protest near Belarus TV-channel (ONT) continues. People are chanting "Join us!" Employees of the television are coming out to protesters. pic.twitter.com/o1XT7SfBpl