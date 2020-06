Victor Negrescu: PSD nu mai este ce a fost, trebuie să se reinventeze la congres/Suntem pregătiți pentru moțiunea de cenzură

Reforma partidului. Negrescu: PSD se află în reconstrucție în acest moment și va veni la congres cu un nou proiect politic

„Pentru noi este important sa castigam imaginea de partid al profesionistilor. Dupa o infrangere electorala, dureaza. Proiectul politic va fi lansat cu ocazia congresului. PSD isi va asuma identitatea de stanga, singurul partid de stanga din Romania. (...) Este nevoie de o noua etapa. Fermitatea este cuvantul de ordine si o sa-l regasim in proiectul politic. (...) În momentul de față, PSD se afla in proces de reconstructie si ne asumam lucrul acesta”, a explicat europarlamentarul Victor Negrescu, invitat la emisiunea de la Realitatea din PSD.

„PSD nu mai este ce a fost. Nu trebuie să ne creăm iluzii ca are multe resurse. Trebuie sa se reinventeze. Pentru asta trebuie sa discutam cu sindicatele, cu societatea civila. Eu cred ca e momentul sa venim cu un proiect foarte asumat, curajos. Eu stiu ca vom veni la acest congres cu doua-trei idei noi asumate de stanga, sa nu mai avem un dublu discurs. Directia clara este pe zona economiei si socialului - masuri prin care fiecare cetatean va simti ca traieste decent în România”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Acesta a vorbit și despre schimbarea garniturii din PSD prin intrarea în scenă a tinerilor social-democrați.

„Trebuie sa aducem si oameni noi, tineri in PSD. (...) Eu sunt în structura de conducere și dureaza un pic pana vom avea mai multa anvergura noi , cei tineri. Trebuie sa facem un pas in fata, sa fim mai vocali. Trebuie ca vocea unei noi generatii de stanga sa fie auzita. Cred ca partidul trebuie sa se improspateze”, a mai spus Negrescu.

Ultimele mișcări din PSD. Negrescu: Sorin Grindeanu nu a plecat niciodată din PSD

Despre declarațiile mai multor lideri PSD din ultimele săptămâni, printre care și fostul premier Sorin Grindeanu și lider al filialei Timiș sau Vasile Dîncu, Victor Negrescu spune că nu este vorba despre o dispută și că totul va fi clarificat la congres.

„Congresul va clarifica tot, vom avea o echipa, un proiect. Noi intelegem ca România are nevoie de un partid de opozitie puternic, de un partid de stanga mult mai coerent. Cred ca Sorin Grindeanu nu a plecat niciodata din PSD, nu cred ca se vede un lider al PSD. El si Ciolacu sunt niste asociați. Nu e vorba de o disputa in partid. (...) Vasile Dîncu a fost in jurul multora din PSD, tot timpul a fost pe acolo”, a afirmat europarlamentarul PSD.

Victor Negrescu, despre planul PSD pentru România

Victor Negrescu a declarat că PSD este foarte sigur pe pozitia sa pe scena politică, fiind singurul partid de stânga din România.

„PSD e foarte sigur pe pozitia sa, am crescut de la 20% la 40%. (...) Ca sa poti veni cu un proiect, trebuie sa fii ascultat. Noi venim dupa un moment electoral in care lumea nu mai era dispusa sa ne asculte. Am venit cu proiecte pentru someri, copii, pensionari, rambursare credite. In galagia asta facuta de partidul de guvernare (PNL - n.red.), ele nu se aud.

PSD este singurul partid care a venit cu un program de masuri de relansare a economiei. Au fost prezentate de președintele Marcel Ciolacu.

Trebuie sa recunoastem, am fost supusi asaltului actualei puteri. Am blocat acest asalt, am reusit, am blocat schimbarea organizarii alegerilor locale. Am venit cu noi propuneri, de exemplu, posibilitatea ca creditele sa fie amanate. PSD a venit cu cresterea alocatiilor, a pensiilor, un proiect in care credem foarte mult. E adevarat, acestea nu sunt de breaking news”, a mai afirmat Negrescu.

Negrescu: PSD va propune un premier dacă pică Guvernul Orban

„Cred că trebuie să fim pregătiți pentru moțiunea de cenzură. Dacă acest guvern va schimba Legea pensiilor, PSD va depune moțiune de cenzură.

Trebuie să ne asumăm această povară, de a ne suma guvernarea, în jurul unei mize importante - cresterea pensiilor, care a fost votata in Parlament de toata lumea. E clar ca această guvernare nu stie ce sa faca, de exemplu, sunt banii de la Uniunea Europeană - nu știu să-i foloseasca.

PSD e dispus oricand sa-si asume guvernarea. Noi o sa venim cu o prounere de premier daca va pica guvernul. O sa fim mai clari, noi vrem sa venim cu un proiect clar”, a mai anunțat, miercuri, Victor Negrescu, în emisiunea LIVE de la Realitatea din PSD.