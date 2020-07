Vicepreședintele Societății de Epidemiologie: În luna august vom avea câte 800 de cazuri noi pe zi

Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie din Romania estimeaza ca in jurul datei de 23 august am putea avea 800 de cazuri noi de coronavirus in doar 24 de ore, daca se mentine ritmul de crestere de acum. Cu toate astea, sistemul de sanatate ar trebui sa faca fata acestei situatii.

