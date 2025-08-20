Din păcate, foarte mulţi trebuie să muncească pe durata studiilor, deşi astfel nu se vor putea pregăti corespunzător. În plus, afirmă parlamentarul, ”dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa”.

”Faptul că un student îşi ia un job part-time ar trebui să fie o excepţie, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educaţional care oferă şanse egale, care încurajează studiul serios şi educaţia de calitate”, a scris senatoarea PSD pe pagina sa de Facebook.

Social-democrata a subliniat că nu este deloc convinsă de ”exemplele cu studenţi care «reuşesc spectaculos» să lucreze part-time şi, în acelaşi timp, să aibă note excelente”.

”Realitatea e alta: şi fără reforma lui David, existau deja mulţi studenţi obligaţi să lucreze part-time. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa. La fel cum nu poţi trăi decent doar dintr-un part-time, când viaţa în Bucureşti sau Cluj este obscen de scumpă”, a mai spus Victoria Stoiciu.

Aceasta este de părere că dacă vrem cu adevărat educaţie de calitate, ”trebuie să înţelegem că investiţia în burse şi în sprijin pentru studenţi este o investiţie în viitor, nu o cheltuială”.

”Altfel, vom obţine o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenţi şi talentaţi, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Şi spun asta din propria experienţă: fără bursa oferită de statul român, nu aş fi putut face niciodată o facultate. Pur şi simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Şi de trist”, a transmis senatoarea.

Reacția Victoriei Stoiciu a venit la scurt timp după ce ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit, marţi, cu studenţii, cu ocazia Forumului Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), organizat la Timişoara.

În secţiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea buselor studenţilor, ministrul a afirmat: ”Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time”.