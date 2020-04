Vești despre starea de sănătate a ÎPS Pimen, infectat cu COVID-19. Cum se simte ierarhul

"Purtătorul de cuvânt al spitalului bucureştean a relatat marţi că ierarhul are o stare generală bună. Cei împreună cu care a oficiat liturghia de Înviere la Suceava nu prezintă simptome", precizează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a precizat marţi că arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor are o pneumonie medie-severă, o simptomatologie clară de contaminare cu COVID-19, iar vârsta sa îl vulnerabilizează.

Totodată, Bănescu a arătat că DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologică la Mănăstirea ”Sfântul Ioan”, unde îşi are sediul Arhiepiscopia.

"Dincolo de ceea ce ştim deja cu toţii, toate informaţiile despre starea de sănătate a IPS Pimen pot fi oferite exclusiv de medicii care îl îngrijesc la Spitalul ”Matei Balş” şi cărora le mulţumim. Ştim în acest moment că are o pneumonie medie-severă, că are o simptomatologie clară de contaminare cu COVID şi că vârsta sa îl vulnerabilizează. Astăzi, DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologică la Mănăstirea ”Sfântul Ioan” din oraşul Suceava, unde îşi are sediul Arhiepiscopia. Până în acest moment toţi cei de acolo sunt bine, inclusiv cei ce au slujit la Înviere alături de arhiepiscop. Informaţiile despre evoluţia situaţiei le vom afla toţi exclusiv de la medici-Grupul pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat pentru AGERPRES Vasile Bănescu.

Arhiepiscopul Pimen are 90 de ani. El a fost numit episcop al Sucevei în anul 1991.