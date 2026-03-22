Veste proastă pentru 2 milioane de români. Creșterea salariului minim de la 1 iulie înseamnă doar 4 lei în plus pe zi!

Publicat 22 mar. 2026, 10:02 Sursă Realitatea PLUS

Majorare simbolică pentru forța de muncă din România: începând cu luna iulie 2026, cei aproape două milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere netă de doar patru lei pe zi.

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