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Actual· 2 min citire
Veste proastă pentru 2 milioane de români. Creșterea salariului minim de la 1 iulie înseamnă doar 4 lei în plus pe zi!
Foto/Arhivă
Publicat22 mar. 2026, 10:02
SursăRealitatea PLUS
Majorare simbolică pentru forța de muncă din România: începând cu luna iulie 2026, cei aproape două milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere netă de doar patru lei pe zi.
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