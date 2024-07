În acest moment, companiile cu capital românesc au la dispoziție, în cadrul programului IMM Plus, circa 15,3 mld. lei, după ce, în luna iunie, la inițiativa premierului Ciolacu, bugetul acestei scheme de ajutor de stat crescuse cu încă circa 2,5 mld. lei. Prin aceste măsuri, numărul total de firme care pot beneficia de ajutor de stat ajunge la aproximativ 14.000.

Prin schema de ajutor de stat IMM PLUS, se asigură accesul IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață, la finanțări cu garanții de stat și costuri subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor.

15.000 de firme românești au accesat credite garantate de stat doar datorită Guvernului Ciolacu

PSD și-a asumat un angajament în dezvoltarea mediului de afaceri din România. De la intrarea la guvernare a social-democraților, Executivul a luat o serie de măsuri care să contribuie la dezvoltarea companiilor cu capital românesc.

Raportul asupra stabilității financiare din luna iunie al Băncii Naționale arată că programele guvernamentale de sprijin au avut un impact semnificativ, cu 45.000 de firme care au luat credite garantate de stat între iunie 2020 şi martie 2024. Soldul acestor credite a crescut de 11 ori, ajungând la 36,4 miliarde lei la sfârșitul lui martie 2024.

Fără acest ajutor guvernamental, 15.000 de IMM nu ar fi îndeplinit criteriile impuse de bănci și nu ar fi putut accesa acest tip de finanțare.

Prin IMM Plus, Guvernul Ciolacu sprijină toate sectoarele economiei românești

Programul IMM PLUS sprijină antreprenorii români prin garanții de stat pentru creditele oferite de instituțiile financiare întreprinderilor mici, mijlocii și celor cu capitalizare medie. Programul include șase componente:

• IMM ROMÂNIA PLUS: pentru credite de capital de lucru și refinanțări.

• AGRO PLUS: finanțare pentru agricultură, pescuit, acvacultură și sectorul alimentar.

• IMM PROD PLUS: garanții pentru lichidități și investiții în sectoare productive.

• CONSTRUCT PLUS: susține eficiența energetică și investițiile în energie verde în sectorul construcțiilor.

• RURAL PLUS: facilități de garantare pentru fermieri și întreprinderi din agricultură.

• INNOVATION PLUS: garanții pentru companii inovative și exportatoare.

Suma alocată va asigura plățile pentru cererile de ajutor de stat depuse de beneficiari, deciziile de plată emise de administratori (FNGCIMM, FGCR, FRC), și compensarea creșterii accizei la motorină.

Fondurile sunt necesare pentru implementarea noilor măsuri de ajutor de stat (HG 153/2024, OUG 18/2024 - IMM PLUS), continuitatea măsurilor existente (HG 332/2014, HG 807/2014), și plata ajutoarelor din schemele administrate de alte autorități (OUG 24/2022, OUG 99/2022 - IMM INVEST PLUS). Aceste fonduri sprijină IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie prin garantarea creditelor și facilități de finanțare.