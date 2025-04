”Miserando atque Eligendo” (îndurându-se și alegând). În numele Sfintei Treimi. Amin



Simțind că se apropie apusul vieții mele pământești și, cu o vie speranță în viața veșnică, doresc să-mi exprim voința mea testamentară numai în ceea ce privește locul înmormântării mele.



Am încredințat viața mea și slujirea mea preoțească și episcopală Maicii Domnului nostru, Preasfânta Maria. De aceea, cer ca rămășițele mele pământești să se odihnească așteptând ziua învierii în bazilica papală Santa Maria Maggiore (Sfânta Maria cea Mare, din Roma).



Doresc ca ultima mea călătorie pământească să se încheie chiar în acest sanctuar marian străvechi, unde mergeam pentru rugăciune la începutul și sfârșitul oricărei călătorii apostolice ca să-i înmânez cu încredere intențiile mele Maicii Neprihănite și să-i mulțumesc pentru grija docilă și maternă. Cer ca mormântul meu să fie pregătit în nișa navei laterale, dintre Capela Paulină (Capela icoanei Salus Populi Romani) și Capela Sforza, din bazilica papală menționată, după cum este indicat în atașatul adiacent. Mormântul trebuie să fie în pământ, simplu, fără vreun ornament special și cu o singură inscripție: Franciscus.



Cheltuielile pentru pregătirea înmormântării mele vor fi plătite cu suma binefăcătorului pe care am dispus-o și care a fost transferată bazilicii papale Santa Maria Maggiore, pentru care am avut grijă să dau instrucțiunile oportune monseniorului Rolandas Makrickas, comisar extraordinar al Capitolului liberian.



Domnul să le dăruiască răsplata meritată celor care au ținut la mine și care vor continua să se roage pentru mine. Suferința care s-a făcut prezentă în ultima parte a vieții mele am oferit-o Domnului pentru pacea în lume și fraternitatea între popoare.



Sfânta Marta, 29 iunie 2022

Francisc”

