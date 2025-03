Vasile Bănescu s-a răzgândit și a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care spune că își regretă acuzațiile la adresa jurnalistului Marius Tucă. Membrul CNA recunoaște public că A SPUS LUCRURI care au fost crticate pe bună dreptate.





"Mie mi se pare incredibil, dupa 35 de ani sa vina CNA-ul si personajele care au vorbit sa spuna ca nu ai voie sa contrazici o instituie a statului. Dumnezeule! Fac emisiuni de televiziune din 1996, sunt ziarist din decembrie 89. Am scris 22 de ani in fiecare zi intr-un cotidian. Nu mi-a taiat nimeni un rand", a declarat Tucă, la Realitatea PLUS.

Și premierul României, Marcel Ciolacu a reacționat în urma scandalului mediatic și spune că decizia CNA nu a fost una corectă pentru că fiecare este liber să fie sau nu de acord cu o opinie exprimată în spațiul public.

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat și el pe blogul său unde spune că măsura este un abuz.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România a cerut demiterea lui Vasile Bănescu, după cenzurarea jurnalistului Marius Tucă. Reprezentanții asociației acuză că Bănescu nu are nici măcar minime cunoștințe despre libertatea de exprimare și limitele acesteia, mai cu seamă în cazul jurnaliștilor.