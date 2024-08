Temperaturile cresc din nou, un nou val de căldură cuprinde țara noastră. Meteorologii au emis un cod portocaliu de arșiță, valabil în special în partea de sud a țării.

Temperaturi record la final de vară. Unde este cel mai cald

„Temperaturile ridicate vor continua să fie prezente în țara noastră. Astăzi temperaturile vor fi ușor mai scăzute, valul de căldură se răsfrânge spre regiunile sudice, S-V Dobrogei, aceste regiuni se află sub cod portocaliu și vor înregistra 36 și 38 de grade Celsius, plus disconfort termic accentuat.”, a declarat Florinela Georgescu, director ANM, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Temperaturile nu scad nici zilele următoare, căci se anunță o vreme extrem de caldă.

„Continuăm cu temperaturi ridicate și în zilele viitoare. Vom avea maxime de 36-37 de grade a-11-a zi consecutiv cu un val de căldură intens. De poimâine valul de căldură va avea tendința de a se extinde din nou și va cuprinde toată țara. Așteptăm intensificări ale vântului, nu neapărat instabilitate atmosferică. Zilele viitoare vor aduce precipitații din ce în ce mai puține.”, a completat expertul ANM, Florinela Georgescu.