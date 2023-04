"Numai un cimitir, doamna, daca faci acolo, castigi 25 de milioane de euro. Este o tara mare, unde este nevoie de putere de munca, de oameni destepti.

Cand m-am referit la un cimitir era vorba nu sa facem cimitir si sa-l gestionam, ci o companie de constructii sa-l construim", a afirmat fostul politician.



Mai mult, Vanghelie spune că și-ar dori să investească și în construcția a două spitale regionale, așa cum sunt, spre exemplu, cele din Turcia. De ce nu vrea să construiască spitale în România?



"Sa venim cu un proiect si sa propunem doua spitale regionale, exact cum sunt spitalele in Turcia, cele regionale pana la 1 mie de paturi si spitale tip oras cu pana la 3 mii de paturi", a mai spus Vanghelie.

Intrebat de ce vrea sa faca astfel de spitale tocmai in Egipt, cand tara noastra sta deficitar la acest capitol, el a raspuns: "Doamna, in tara noastra, in contextual actual, orice vrei sa faci ti se poate inventa un dosar penal.

Daca vrei sa faci afaceri mari, nu poti sa faci daca nu cumva colaorezi sau esti infromastor sau esti ofiter sau daca nu colaborezi cu institutiile astea de putere".

Fostul edil vrea să investească și în educație, tot în Egipt.



"Invatamantul in zona Egiptului privind exact cum ar fi intr-o tara foarte bine dezvoltata din punct de vedere cultural. Nu, plecand de la renovarea si adaptarea invatamantului de la zona cea mai saraca pana in zonele de oras", a aratat fostul edil.