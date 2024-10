Cei doi au fost opriți pe aeroportul din München după ce oamenii legii au observat că aveau asupra lor bijuterii ce depășeau reglementările vamale. Potrivit autorităților germane, importul de suveniruri fără taxe este permis pentru valori nu mai mari de 430 de euro.

Adriean Videanu avea la mână, potrivit oficialilor din aeroport, un ceas de 150.000 de euro. Videanu ar fi declarat ulterior presei că: „bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german, iar a doua zi am plătit obligațiile ce ne-au fost impuse. Am achitat toate taxele și am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate”.