Valul de austeritate lovește mai dur de la 1 ianuarie. Ce măsuri draconice are Guvernul Bolojan programate pentru 2026

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Valul de austeritate se intensifică de la 1 ianuarie, aducând o presiune economică sporită asupra populației. Taxele și impozitele cresc chiar din prima zi a anului, în timp ce pensiile și salariile din sectorul public rămân înghețate. În plus, Guvernul Bolojan pregătește deja noi măsuri dure, semnalând o înăsprire continuă a politicii fiscale.

CE MĂSURI INTRĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE

Impozit pe dividende: crește de la 10% la 16%
Impozit pe proprietate: Creștere în 2026
Rovinieta: Crește de la 28 de euro la 50 de euro

SURSA: lege în vigoare

CE MĂSURI MAI PREGĂTEȘTE GUVERNUL BOLOJAN
Înghețarea pensiilor și salariilor
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat
Reforma administrației centrale
-reduceri de cheltuieli 10%

Reforma administrației locale
-reduceri de cheltuieli 10%
TVA în HoReCa: Crește de la 11% la 21%

SURSA: Realitatea PLUS 