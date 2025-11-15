CE MĂSURI INTRĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE
Impozit pe dividende: crește de la 10% la 16%
Impozit pe proprietate: Creștere în 2026
Rovinieta: Crește de la 28 de euro la 50 de euro
SURSA: lege în vigoare
CE MĂSURI MAI PREGĂTEȘTE GUVERNUL BOLOJAN
Înghețarea pensiilor și salariilor
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat
Reforma administrației centrale
-reduceri de cheltuieli 10%
Reforma administrației locale
-reduceri de cheltuieli 10%
TVA în HoReCa: Crește de la 11% la 21%
SURSA: Realitatea PLUS