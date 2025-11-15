CE MĂSURI INTRĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE

Impozit pe dividende: crește de la 10% la 16%

Impozit pe proprietate: Creștere în 2026

Rovinieta: Crește de la 28 de euro la 50 de euro

SURSA: lege în vigoare



CE MĂSURI MAI PREGĂTEȘTE GUVERNUL BOLOJAN

Înghețarea pensiilor și salariilor

Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat

Reforma administrației centrale

-reduceri de cheltuieli 10%



Reforma administrației locale

-reduceri de cheltuieli 10%

TVA în HoReCa: Crește de la 11% la 21%



SURSA: Realitatea PLUS