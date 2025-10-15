Uniunea Regională a Municipiilor din Marea Egee de Sud, care reprezintă 19 insule din Ciclade și 15 din Dodecaneze, a decis în unanimitate să solicite legi care să permită impunerea unor astfel de taxe. Măsura ar urma să ajute municipalitățile să gestioneze numărul mare de vizitatori și costurile infrastructurii.

Problema turiștilor tranzitori

Mii de turiști ajung zilnic în regiune fără să plătească taxe hoteliere, iar unii nu înnoptează în stațiuni, dar utilizează apă, electricitate și alte servicii locale. Această presiune suplimentară asupra resurselor determină autoritățile să caute modalități prin care să echilibreze cheltuielile municipalităților și să reducă impactul asupra infrastructurii.

Cele mai frumoase locuri de vizitat din București

Inițiativa a primit sprijin regional

Solicitarea inițială a fost făcută de primarul din Symi, iar acum întreaga regiune susține măsura. În plus, destinațiile din insulele ionice privesc pozitiv ideea și analizează implementarea unor taxe similare.

Exemple deja aplicate în Grecia

În această vară, o taxă de 20 de euro a fost introdusă în Mykonos și Santorini pentru pasagerii navelor de croazieră. În Santorini, din 2019, s-a stabilit o limită zilnică de 8.000 de turiști de pe vasele de croazieră pentru a reduce aglomerația. Noile propuneri sugerează că taxe similare ar putea fi extinse și către alte insule, aplicându-se turiștilor care ajung în zonele cele mai frecventate.

Măsurile vin ca răspuns la creșterea rapidă a vizitatorilor și la costurile suplimentare pentru întreținerea infrastructurii locale. Municipalitățile caută astfel să mențină calitatea serviciilor și să protejeze resursele naturale, în timp ce turismul continuă să fie principalul motor economic al insulelor.

Programul Târgurilor de Crăciun din România 2025: când se deschid cele mai așteptate piețe de sărbători din țară