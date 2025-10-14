De la Sibiu și Craiova, până la București, Cluj sau Oradea, românii se pot bucura de un adevărat spectacol de lumini, concerte live, căsuțe cu bunătăți tradiționale și ateliere pentru cei mici.

Când se deschid târgurile de Crăciun în marile orașe

Ca în fiecare an, sezonul târgurilor începe la mijlocul lunii noiembrie și se întinde până după Anul Nou. Primul oraș care dă startul festivităților este Craiova, urmat de Sibiu și Timișoara.

Conform datelor anunțate de autorități, iată calendarul complet al Târgurilor de Crăciun 2025:

Craiova: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 Sibiu: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Timișoara: 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Cluj-Napoca: 21 noiembrie 2025 – 1 ianuarie 2026

Oradea: 28 noiembrie 2025 – 26 decembrie 2025

București (Piața Constituției): 29 noiembrie 2025 – 28 decembrie 2025

Iași: 1 decembrie 2025 – 31 decembrie 2025

Craiova și Sibiu – orașele care atrag cei mai mulți vizitatori

În 2024, Târgul de Crăciun din Craiova a fost cel mai vizitat din România, cu peste două milioane de participanți. Evenimentul a fost inclus în clasamentul European Best Destinations 2024-2025, unde a ocupat locul 2 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa.

La mică distanță s-a clasat Sibiul, care a devenit o adevărată atracție turistică internațională. Piața Mare din Sibiu se transformă, an de an, într-un peisaj de basm, unde turiștii din toată lumea vin să admire decorațiunile spectaculoase și atmosfera de poveste.

Magia Crăciunului prinde viață în fiecare oraș

Târgurile de Crăciun nu sunt doar despre lumini și decorațiuni. Vizitatorii se pot bucura de muzică live, concerte de colinde, patinoare și spectacole pentru copii, dar și de preparate tradiționale — de la sarmale și cârnați, la turtă dulce și vin fiert cu scorțișoară.

Fiecare oraș are farmecul său unic, dar spiritul Crăciunului rămâne același: bucuria de a fi împreună și de a trăi magia sărbătorilor.