Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a transmis o scrisoare deschisă conducerii companiei, exprimând „profunda îngrijorare” față de intenția de a reduce producția începând cu ianuarie 2026. În plin proces de negociere pentru noul contract colectiv de muncă, liderii sindicali avertizează că măsura ar putea afecta direct stabilitatea a circa 900 de angajați, potrivit publicației Profit.ro.

Potrivit liderului de sindicat Viorel Ungureanu, conducerea a comunicat deja intenția de a diminua producția zilnică cu 165 de vehicule, ceea ce reprezintă peste 10% din capacitatea uzinei de la Mioveni. Ca urmare a acestei reduceri, în prima etapă ar fi lichidate contractele de muncă pe perioadă determinată, cu posibilitatea extinderii și la cele pe perioadă nedeterminată.

Sindicatul consideră măsura „inacceptabilă” și solicită o întâlnire urgentă cu managementul companiei pentru identificarea unor soluții alternative.

Reducerea ar putea fi aplicată până în luna august 2026, în perioada concediilor, ceea ce ar prelungi incertitudinea pentru angajați.

Până la difuzarea știrii, conducerea Dacia nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor sindicatelor. Scăderea producției de autoturisme în uzina de la Mioveni are legătură atât cu măsurile de austeritate ale guvernului, inclusiv reducerea Programului Rabla și iminenta lui dispariție, cât și cu situația de pe piețele internaționale.