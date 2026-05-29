Ursula von der Leyen, reacție dură după atacul cu dronă de la Galați: „Războiul Rusiei a trecut încă o linie roșie”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, rănind civili pe teritoriul României, stat membru UE și NATO.
Von der Leyen afirmă că atacul reprezintă o escaladare gravă și un nou pas periculos în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
„Războiul de agresiune al Rusiei a trecut încă o linie. O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul UE.”
Șefa Comisiei Europene transmite solidaritate deplină cu România și anunță intensificarea presiunii asupra Moscovei.
„Suntem în deplină solidaritate cu România și cu cetățenii săi. Pe măsură ce ne consolidăm securitatea și descurajarea, în special la frontiera noastră estică, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei.”
Von der Leyen confirmă că Uniunea Europeană pregătește un nou set de sancțiuni:
„Pregătim al 21‑lea pachet de sancțiuni.”
Declarația vine după ce o dronă rusească s‑a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de zece etaje din Galați, provocând o explozie și rănind două persoane.
