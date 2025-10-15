Acesta a fost prins în Italia, după ce locuința sa a fost filată mai mult timp. Bărbatul folosea acte de identitate false pentru a-și ascunde adevărata identitate și a scăpa de controalele din zonă, pentru că era dat în urmărire internațională pentru furt cu consecințe deosebit de grave.

La sfârșitul lunii mai a acestui an, individul - ajutat de mai mulți complici - a dat o lovitură la sediul Poștei din Timișoara, de unde a reușit să fure 10.000 de lei, bani care erau încărcați în 16 saci. În aventura lor a intervenit și un echipaj de la Poliția Rutieră care i-a forțat pe aceștia să abandoneze prada și să fugă.

Între timp, unul dintre complici a fost arestat, iar acum acest individ care a fost prins în Italia.

Ancheta continuă iar polițiștii spun că este o chestiune de zile până când și ceilalți vor fi prinși și aduși în fața justiției