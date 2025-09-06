Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat sâmbătă, 6 septembrie, că luni se va decide dacă marți profesorii vor protesta în stradă sau la școală.

„De ce să nu mai protestăm? Când ați luat aceste măsuri, ați discutat cu partenerii sociali? Politicienii noștri sunt mai interesați de problemele din magistratură și sunt în stare să facă praf coaliția pentru acestea”, a declarat Marius Nistor la Antena 3 CNN.

După ce vicepreședintele CJ Arad a cerut menținerea protestelor, dar și începerea școlii pe 8 septembrie, Marius Nistor i-a răspuns că nu este vorba despre un protest, ci despre un boicot.

„Boicotul este însă cu totul altceva. Bunul-simț a dispărut complet când ați implementat aceste măsuri. Ce avem noi de sărbătorit pe 8 septembrie? 35 de ani de subfinanțare a educației”, a mai declarat acesta.

De asemenea, președintele federației a dat asigurări că, în urma unui referendum, se va decide dacă marți cadrele didactice vor protesta în stradă sau în școli.

El le-a mulțumit părinților care ies în Piața Victoriei și, celor care nu știu dacă să își trimită copiii la școală pe 8 septembrie, le-a recomandat să „asculte ce spun societatea civilă și organizațiile sindicale”.

„Colegii noștri vor decide, în baza referendumului de marți, dacă 80% dintre cadrele didactice vor protesta în stradă sau în unități. În situațiile în care elevii vor veni la școală, profesorii vor purta banderole albe, în semn de solidaritate.

Până duminică seară, încercăm să avem acest răspuns”, a mai afirmat acesta.

Cu toate acestea, ministrul Educației, Daniel David, i-a îndemnat pe părinți să își ducă luni copiii la școală și s-a declarat optimist că orele vor începe în mod normal.

Alba – elevii intră la ore, iar în zilele următoare se vor lua noi decizii după începerea școlii.

Arad – școala începe, dar mulți elevi au Săptămâna Verde.

Argeș – luni elevii merg la școală în prima zi, iar de marți, în funcție de decizia luată, vor intra în clase unde se vor face câteva activități, dar nu se predă materie nouă; luni primesc și orarele.

Bacău – luni elevii intră în clase, iar de marți cursurile se desfășoară normal.

Botoșani – elevii merg la cursuri.

Buzău – toți elevii sunt la ore.

Constanța – cursurile încep peste tot, iar directorii și profesorii merg la școli.

Dolj – elevii sunt chemați la școală, dar luni nu se fac ore, fiind prima zi; de marți cursurile vor începe.

Gorj – unele școli predau, altele nu; copiii sunt chemați la școală, dar nu li se predă.

Hunedoara – elevii intră direct în clase și se țin ore.

Iași – elevii au program normal, la ore.

Maramureș – elevii intră la ore din prima zi.

Mehedinți – cursurile se desfășoară normal întreaga săptămână.

Mureș – școala începe normal; în prima zi se face acomodare, împărțirea manualelor și organizare, unele școli intră direct la ore, altele au festivități înainte; ulterior se va decide programul.

Satu Mare – elevii intră la ore unde se face dirigenție, iar în zilele următoare programul va funcționa normal, dacă nu apar schimbări.

Sibiu – luni programul este normal; pentru zilele următoare se va stabili după greva de la București; singurul boicot constă în lipsa festivităților.

Suceava – elevii de la început de ciclu sunt primiți de învățători și diriginți, programul este normal, iar luni se așteaptă un mesaj din partea liderilor de sindicat.

Vaslui – luni și marți se fac ore, iar programul continuă normal.

Vâlcea – școala începe în mod normal, cu ore.

Vrancea – toți elevii sunt la ore.