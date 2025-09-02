„Responsabilitatea le revine în primul rând directorilor (de a anunța părinții ce se întâmplă pe 8 septembrie în fiecare școală). Mesajul trebuie să fie clar, explicit si cer tuturor directorilor sa o faca: parintii sa stie ce fac in data de 8. Dar speranta mea e ca indiferent de forma de protest copiii vor fi primiți la scoala”, a declarat ministrul Daniel David.

Sindicatele din învățământ boicotează prima zi de școală

Declarațiile vin în contextul în care sindicatele anunță boicotarea primei zile de școală, 8 septembrie, precum și a activităților de predare începând din a doua zi de școală.

În replică la spusele moderatoarei emisiunii în care era invitat oficialul, care a caracterizat drept „un haos” ceea ce se întâmplă acum în învățământ, din perspectiva părintelui, ministrul a declarat „Eu nu cred că este haos, este o situație de criză în care sindicatele au intenția să protesteze. Dar legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul unității școlar care o să spună foarte clar ce o să se întâmple în unitatea respectivă. De acolo o să se afle situația de către părinti și mă îndoiesc că vor fi unități școlare care vor respinge prezența copiilor în școli”.

Elevii și copiii de grădiniță ar trebui să înceapă școala pe 8 septembrie

Elevii și copiii de grădiniță încep anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, adică peste 5 zile, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025, dar începutul acestui an este marcat de incertitudine: sindicatele profesorilor protestează deja de o lună în fața Ministerului Educației.

De miercuri protestează în fața Guvernului, iar în prima zi de școală, pe 8 septembrie, anunță boicotarea activităților. Asta înseamnă că în unele școli festivitățile de deschidere nu vor avea loc. În prima zi de școală nu se fac ore, sunt doar întâlnirile dintre educatori și copii, învățători și elevi/părinți, diriginți și elevi/părinți. Dar elevii ar putea să nu primească manualele în acea zi, așa cum era tradiția.

Tot pe 8 septembrie este anunțat un miting cu peste 30.000 de participanți, profesori și personal didactic auxiliar, plus administrativ, din școli. Acesta are loc la București, în Piața Victoriei, continuat cu un marș până la Palatul Cotroceni, asemănător cu cele 3 proteste uriașe din mai-iunie 2023, din timpul grevei generale din Educație.

Cursurile propriu-zise încep, în mod normal, pe data de 9 septembrie, dacă în urma protestelor nu este luată o altă decizie, pentru că există un referendum în derulare pentru boicotarea activităților de predare. În orice caz, nu există niciun demers oficial de declanșare a grevei generale, în acest moment.