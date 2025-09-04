Indiferent de nemulțumiri sau statutul de sindicalist, profesorii vor primi copiii la școală, a declarat Daniel David.

“Sigur, ca ministru, spun ce am spus și ieri. Copiii trebuie să meargă la școală, părinții să-și ducă copiii la școală, profesorii, fie ei sindicaliști sau nesindicaliști, mai mult sau mai puțin nemulțumiți de această situație de criză fiscal-bugetară, profesorul, în esența lui, dacă are copilul la școală, îl va primi, la școală, îl va primi în sala de clasă. Așa că nu am nicio emoție că profesorul va fi în final profesor, repet, indiferent de nemulțumiri sau de statutul de sindicalist sau nesindicalist.

Sigur, făcând acest lucru, unii s-ar putea să aibă o nemulțumire mai mare și să aibă o anumită formă de boicot în diverse forme.

Eu sunt un democrat. Mereu mă bat pentru drepturile și interesele legitime ale mele sau ale altora, respectând drepturile și interesele legitime ale altora. Sindicatul are dreptul să se exprime așa cum crede de cuvință, dar și eu, ca ministru, mă exprim așa cum cred de cuvință. Școala începe pentru copii luni”, a declarat ministrul Educației.