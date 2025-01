Noul lider amercian a ordonat declasificarea arhivelor guvernamentale privind asasinarea președintelui John F. Kennedy, în 1963, a fratelui său Robert F. Kennedy în 1968 și a liderului drepturilor civile Martin Luther King Jr în același an. Ordinul are o putere încărcătură simbolică, pentru că mitologia conspiraționistă creată în jurul asasinării lui JFK are un impact puternic asupra susținătorilor lui Trump.