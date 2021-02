Evenimentul s-a petrecut luni seară în Chengdu, capitala provinciei Sihuan, din sud-vestul Chinei.

Un tânăr de 22 de ani a escaladat un stâlp de electricitate pentru a face un scurt antrenament de fitness, uimind oamenii de pe străzi. Într-un videoclip postat pe o rețea de socializare din China, acesta poate fi urmărit cum și-a făcut exercițiile de la o înălțime de peste 10 metri, potrivit shine.cn.

A man scaled a utility pole to do sit-ups on top of it, stunning onlookers and causing a power outage in #Chengdu Monday evening. He was later detained by police for endangering public safety. https://t.co/dpzgpYqAJg pic.twitter.com/ATJzzcXHeC