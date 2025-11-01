”Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A”, au transmis salvamontiştii din Prahova.

Intervenţia a avut loc vineri după-amiază, chiar înainte de căderea serii.

”Un salvator montan a fost troliat din elicopter şi l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura”, au mai transmis salvamontinştii, distribuind imagini de la intervenţie.