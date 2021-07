"De 5 minute am plecat din câmp, în câmp am fost blocați, ne îndreptăm spre București. S-au rupt firele de curent, trenul nu se mai alimenta, s-a blocat totul. Eu cred că se putea trimite un diesel să ne tracteze, dar ne-au lăsat 9 ore în câmp, toaletele la refuz, am rămas în câmp. Nu ni s-a oferit nimic, doar personalul de tren a încercat să ia legătură cu cei din București, cu persoanele abilitate să rezolve problema, ne-au încurajat că o să se rezolve problema", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, o pasageră din trenul ce fusese blocat în câmp.

În tren se aflau și zeci de adolescenți și copii care se întorceau din tabăra de la Costinești.