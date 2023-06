Incidentul a fost adus la cunoștiința publicului pe pagina de Facebook a Sindicatului Transportatorilor din București, dar și pe site-ul oficial al sindicatului.

„Nu există o preocupare a conducerii STB SA în ceea ce privește calitatea transportului public. Dificultățile pe care le avem în aprovizionarea cu piese pentru reparații, infrastructura distrusă, se văd zilnic în traseu, în numărul mare de evenimente, de deraieri și de defecte. Încă se descompletează unele vehicule pentru a se pune piesele pe altele. Se pare că aceste lucruri nu interesează pe nimeni. Noi am sesizat, avem adrese, în toate discuțiile pe care le-am avut cu această conducere a societății am atras atenția, am spus de problemele acestea. Dar directorul general nu a făcut nimic, absolut nimic!”, a scris, pe site-ul oficial, Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București.