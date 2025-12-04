Un incident rutier cu urmări multiple a avut loc miercuri, în jurul orei 16:50, pe raza Capitalei. Polițiști aflați în serviciu pe Calea Ferentari, la numărul 128, au semnalizat regulamentar oprirea unui autoturism care circula cu viteză excesivă. Șoferul a ignorat indicațiile și și-a continuat deplasarea, determinând agenții Brigăzii Rutiere să pornească în urmărirea sa.

Mașina s-a oprit abia pe strada Vigoniei, la numărul 10, moment în care șoferul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a abandonat vehiculul și a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins rapid de polițiști.

În timpul urmăririi, șoferul a circulat haotic și a acroșat patru autovehicule aflate în trafic. În urma coliziunilor s-au produs doar pagube materiale, nefiind înregistrate victime.

Bărbatul a fost legitimat și supus testărilor, rezultatele fiind zero la aparatul Alcooltest și negativ la DrugTest. De asemenea, nu au fost descoperite nereguli nici asupra lui, nici asupra autoturismului.

Pentru abaterile grave comise – incluzând circulația pe contrasens, neoprirea la semnalul polițiștilor și neacordarea repetată de prioritate – bărbatul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 6.480 de lei. Suplimentar, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, care va fi suspendat pentru o perioadă de 330 de zile. Șoferul a fost condus la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor, unde s-au prezentat și conducătorii celorlalte vehicule implicate pentru a declara avariile.