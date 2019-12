Un număr tot mai mare de firme din țara noastră apelează la angajare muncitori străini! (P)

Cum este posibil asa ceva avand in vedere ca numarul persoanelor din tara noastra care nu au un loc de munca este foarte mare? Desi la prima vedere pare o aberatie faptul ca strainii vin sa lucreze in tara noastra in conditiile in care sunt foarte multi romani care nu au un loc de munca, adevarul este ca exista o explicatie pentru care se intampla acest lucru. Printre altele, motivele pentru care se intampla acest fenomen sunt urmatoarele:

- Persoanele care detineau o calificare profesionala au ales sa plece din tara noastra pentru a lucra in strainatate.

- Nivelul salarial dorit de catre unii dintre noi ii fac pe antreprenori sa prefere angajarea strainilor pentru ca acestia sunt mai ieftin de angajat.

- Calitatea sistemului educational a scazut foarte mult in ultimii ani in tara noastra. Acest lucru se observa cel mai bine in faptul ca pe piata fortei de munca sunt din ce in ce mai putini profesionisti.

Cum decurge procesul de angajare a persoanelor straine?

Pentru ca un antreprenor care isi desfasoara activitatea in tara noastra, sa poata angaja personal dintr-o alta tara trebuie sa treaca prin niste etape. Acestea sunt:

1. Apelarea la o firma care se ocupa cu recrutarea si selectia personalului este cea mai buna varianta la care pot apela antreprenorii care doresc angajarea persoanelor din strainatate. Cei care se ocupa de recrutarea fortei de munca vor avea nevoie de un profil al tipului de angajat dorit pentru a putea incepe procesul de recrutare si selectie. In momentul in care acest proces se va incheia antreprenorul va fi contactat pentru a i se prezenta rezultatul procesului de recrutare si selectie.

2. Chiar daca firma de recrutare si selectie a personalului organizeaza interviuri in vederea identificarii celor mai buni candidati este necesar ca si antreprenorul sa organizeze un interviu de angajare dupa ce firma de recrutare si selectie a identificat cei mai potriviti candidati. Alegand o astfel de strategie, antreprenorul se va asigura ca persoanele angajate indeplinesc intocmai calitatile cautate.

3. Incadrarea in campul muncii a persoanelor alese este urmatorul pas care trebuie realizat pentru ca muncitorii din strainatate sa poata incepe munca.

Firma de recrutare si selectie a personalului usureaza foarte mult munca care trebuie depusa pentru gasirea unor muncitori

In momentul de fata exista mai multe metode la care poate apela un antreprenor in momentul in care doreste sa angajeze oameni. Anunturile de la mica publicitate, de la oficiul pentru ocuparea fortei de munca, social media sau apelarea la serviciile unei firme de recrutare si selectie sunt alternativele pe care le are un antreprenor care doreste sa angajeze personal. Dintre toate optiunile avute la dispozitie, apelarea la serviciile unei firme de recrutare si selectie a fortei de munca este cea mai buna modalitate prin care pot fi angajati oamenii cautati. Principalele avantaje oferite de catre apelarea la serviciile unei firme de recrutare si selectie a personalului sunt urmatoarele:

- Procesul de identificare, recrutare si selectie a personalului cade in grija specialistilor care lucreaza in cadrul unei firme de recrutare si selectie a fortei de munca. Pentru ca rezultatul sa fie cat mai satisfacator este necesar un minim de timp, perseverenta si profesionalism.

- In cadrul firmei de recrutare si selectie a personalului lucreaza persoane special pregatite in acest sens motiv pentru care rezultatul este mai mult decat satisfacator.

- Costurile generate de catre apelarea la serviciile unei astfel de firme sunt mai mici decat costurile generate de catre crearea in cadrul firmei a departamentului de resurse umane.

JordanRiver este firma de recrutare a personalului care ofera cele mai bune solutii in materie de angajati capabili

Succesul unei afaceri depinde intr-o oarecare masura si de calitatea serviciului de recrutare si selectie a fortei de munca. Avand in vedere acest lucru trebuie colaborat doar cu firme de recrutare si selectie a personalului care se bucura de un nivel ridicat de notorietate. JordanRiver este una dintre aceste firme. Specialistii care lucreaza in cadrul acestei firme sunt atat de experimentati si bine pregatiti incat sunt capabili sa recruteze si selecteze doar persoanele care ofera un nivel de eficienta foarte ridicat. Serviciile oferite de catre aceasta firma sunt urmatoarele:

1. Consiliere. Atat antreprenorii care solicita sprijinul acestei firme dar si persoanele straine angajate sunt consiliate pentru ca relatia angajat – patron sa functioneze cat mai bine si cat mai eficient pentru ambele tabere.

2. Recrutarea fortei de munca. Prin intermediul acestui serviciu sunt identificate persoanele care se pliaza cat mai bine pe nevoile avute de catre antreprenor astfel incat angajatii selectati sa se descurce cat mai bine la noul loc de munca.

3. Imigrare. Acest serviciu se adreseaza cetatenilor straini care doresc sa lucreze in tara noastra. Specialistii care lucreaza in cadrul acestui departament vor face tot ceea ce este posibil pentru ca cetatenii straini care doresc sa lucreze in tara noastra sa obtina documentele necesare pentru ca acestia sa poata lucra in conditii legale.

Concluzii

Muncitorii din strainatate sunt o resursa umana din ce in ce mai interesanta pentru mediul de afaceri pentru ca acestia ofera avantaje care nu pot fi oferite de catre muncitorii din tara noastra. Cu toate acestea nici muncitorii romani nu trebuie sa fie ignorati pentru ca acestia sunt o resursa foarte importanta.