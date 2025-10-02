Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 13 Brașov - Rupea, în afara localității Feldioara, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule.
În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată și alta a fost rănită, fiind transportată la spital. Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația s-a desfășurat deviat printr-o parcare din apropiere. Polițiștii au estimat ca traficul ar putea reveni la normal în jurul orei 10:30.
Un mort și un rănit într-un accident produs pe DN 13, între Brașov și Rupea
O persoană și-a pierdut viața, iar o alta a fost rănită joi, într-un accident produs pe DN 13 Brașov – Rupea, în afara localității Feldioara. Traficul rutier este oprit în zonă, au anunțat polițiștii.
