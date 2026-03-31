Atacul a avut loc luni, la Şcoala Mariano Moreno de la San Cristóbal, un oraş cu 16.000 de locutori, situat în provincia Santa Fe.

”Elevii au văzut un băiat care a ieşit de la toaletă cu o armă şi au început să ţipe. El a început atunci să tragă, a tras în aer, iar noi am rupt-o la fugă”, a declarat o elevă, într-un interviu pentru un postul local de radio.

Horror en Santa Fe:

Las cámaras de seguridad de San Cristóbal muestran el escape de los alumnos del Mariano Moreno.



(+) en Clarín: https://t.co/S7fPR5KaBL pic.twitter.com/jrDmVSt29U — Clarín (@clarincom) March 30, 2026

Şase elevi au primit îngrijiri într-un spital local, după ce au fost răniţi superficial în timp ce fugeau, a anunţat într-un comunicat Guvernul provincei Santa Fe. Potrivit sursei citate, alţi doi elevi, în vârstă de 13 şi 15 ani, dintre care unul se afla în stare gravă, dar stabilă, au fost transportaţi la Spitalul Regional Rafaela.

Este ”un moment foarte, foarte trist şi foarte şocant. Vrem, aşadar, în primul rând să ne exprimăm susţinerea faţă de familia lui Ian, băiatul care şi-a pierdut viaţa azi”, a declaratministrul Jusiţiei şi Securităţii provinciei, Pablo Cococcioni într-o conferinţă de presăsusținută la doar câteva ore după atac.

Agresorul, arestat

Agresorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat, a declarat AFP o sursă de la Ministrul Securităţii al provinciei Santa Fe.

”El nu are niciun antecedent, n-am intervenit niciodată în parcursul său şcolar”, a declarat ministrul.

”Se confrunta cu o situaţie familială (...) foarte complexă. Ceea ce am putut stabili este că nu este vroba despre un conflict în cadrul şcolii”, a mai declarat oficialul.

Cum s-a produs atacul

Atacul a avut loc în timp ce elevii se pregăteau să asiste la ceremonia ridicării steagului, ca în fiecare zi, înaintea începerii orelor, în acest complex cu aproximativ 1.500 de elevi.

Arma folosită de către agresor ”este din câte se pare o puşcă de vânătoare”, a declarat la postul de televiziune TN un reprezentant al Primăriei San Cristóbal, Ramiro Muñoz.