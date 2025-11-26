Cum s-ar fi petrecut faptele

Potrivit IPJ Argeș, agresiunea ar fi avut loc în seara zilei de 5 septembrie. Medicul o transporta pe tânără cu autoturismul său pe autostrada Curtea de Argeș – Pitești, sub pretextul unei posibile colaborări profesionale. La un moment dat, acesta ar fi oprit mașina într-o zonă izolată, pe un teren viran.

În acel loc, bărbatul ar fi constrâns-o pe tânără și ar fi comis acte cu caracter sexual asupra ei. După depunerea plângerii, polițiștii Biroului Investigații Criminale din Pitești, sub coordonarea procurorilor, au continuat cercetările și au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.

Bărbatul mai este cercetat și într-un alt dosar

Autoritățile au precizat că medicul este implicat și într-un alt caz, instrumentat de Secția 4 Poliție Pitești, privind infracțiunile de amenințare și distrugere, fapte care ar fi avut loc pe 23 noiembrie 2025. Pentru aceste acuzații, el a fost reținut inițial, iar ulterior plasat sub control judiciar.

Suspectul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, care va decide dacă se impune aplicarea unei măsuri preventive suplimentare. Poliția subliniază că bărbatul beneficiază de toate drepturile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.