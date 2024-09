Situație incredibilă la Centrul de Sănătate din Baia Sprie. Unui copil cu arsuri la nivelul feței în urma unui accident casnic i-a fost refuzat consultul de specialitate de către medicul de gardă pe motiv că el este "plătit să rezolv urgențele". "Asta nu e urgență", le-a spus medicul Liviu Titus Pașca (64 ani), fost senator al României timp trei mandate (1996-2000, 2008-2012 și 2012-2016), părinților care s-au prezentat cu copilul la Urgență la Centrul de Sănătate din Baia Sprie.

Potrivit site-ului vasiledale.ro, medicul face gărzi la Centrul de Permanență din Baia Sprie și, în teorie, ar trebui să consulte pacienții din zona orașuluI Baia Sprie, dar și a localităților limitrofe. Totul pentru ca oamenii să nu meargă și să aglomereze UPU SMURD a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

”Buna ziua, nu am vrut să postez aceste clipuri, dar m-am gândit că trebuie făcut ,,vedetă” acest „Doctor”. Am avut un incident și am mers la urgență. Acolo medicul mi-a spus: „De ce l-ați adus, că e CACA MACA”. Băiatul meu, din greșeală și din nefericire, s-a atins de grătar și s-a ars. Am mers la Urgență la Centrul de Sănătate din Baia Sprie. Acolo au primit ca răspuns cuvintele de mai sus”, este mesajul pe care părinții copilului l-au postat pe rețelele de socializare.