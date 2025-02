Anca Alexandrescu a reacționat public după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, subliniind că aspectul esențial este faptul că acesta nu are interdicția de a candida la alegeri. Declarația sa, în direct la Realitatea PLUS, vine în contextul chemării lui Georgescu la parchet și în contextul speculațiilor privind viitorul său politic.