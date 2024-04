Un hotel emblematic al Bucureștiului a fost recent vândut și se pregătește să își schimbe denumirea. Situat în centrul Capitalei, acest hotel cu o istorie îndelungată și o arhitectură impresionantă a fost construit cu puțin timp înainte de cel de-al Doilea Război Mondial.

Trecătorii care străbat centrul capitalei nu îl vor mai recunoaște sub numele de "Hotelul Ambasador", deoarece acesta va purta curând un nou nume. Schimbarea denumirii acestui hotel reprezintă un moment semnificativ pentru peisajul urban al Bucureștiului și marchează începutul unei noi etape pentru această clădire iconică.

După un proces amplu de renovare, Hotelul Ambasador urmează să fie deschis sub numele de „The Julius Bucharest”, în anul 2027.

Achiziția a fost realizată în două etape, astfel că, în prima etapă, compania investitoare a achiziționat Ambasador SA, care deținea o jumătate din proprietate și care activa drept hotel. Ulterior, în cea de a doua etapă, Ambasador SA a achiziționat și cealaltă jumătate a proprietății, care era deținută separat.

Pentru a se pregăti de reamenajare, operațiunile hoteliere ale Ambasador SA au fost suspendate. Pasul următor implică obținerea autorizațiilor necesare pentru reabilitare. În cadrul procesului de obținere a acestor autorizații, compania investitoare va purta discuții cu autoritățile orașului București pentru a găsi modalități optime de a păstra numele "Ambasador" în cadrul proprietății reamenajate.

Odată ce vor fi obținute autorizațiile necesare, reabilitarea va dura aproximativ doi ani. Ulterior, The Julius Bucharest va păstra esența și caracterul clădirii existente. Astfel, o estimare presupune că hotelul va avea 158 de camere și apartamente de lux.

La fel ca în cazul The Julius Prague, se intenționează ca The Julius Bucharest să fie certificat conform standardul LEED Gold. Acest indicator al acreditărilor de mediu va face din The Julius Bucharest una dintre cele mai sustenabile clădiri din România.

