Afumați a devenit epicentrul unor ample proteste desfășurate de fermieri și transportatori din întreaga țară. Aceștia și-au manifestat nemulțumirea față de politica guvernamentală privind prețurile la produsele agricole și costurile ridicate ale transportului.

În mijlocul acestei tensiuni, un personaj inedit a intrat în scenă. Fost șef din servicii, cu o reputație controversată și cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Ion Iliescu, acest om a decis să se alăture protestatarilor, creând controversă cu prezența sa. Cu o torță aprinsă în mână, a străbătut mulțimea, așa cum s-a putut observa în imaginile postate pe rețelele de socializare.

„Un biet fermier cu epoleți”, a scris un utilizator Facebook, care a postat videoclipul.

Fermierii și transportatorii se află deja în stradă de 16 zile și spun ca vor lupta până la capăt pentru drepturile lor. Astăzi la guvern va avea loc o ședință unde se vor adopta noi măsuri pentru protestatari. Tensiunile se extind în toată țara. Mai multe drumuri județene și puncte vamale sunt blocate, inclusiv portul Constanța. Protestatari se strâng în număr din ce în ce mai mare la intrare în Capitală, la Afumați.

Oamenii spun ca nu vor renunta la proteste pana cand toate masurile de pe masa Guvernului nu vor fi puse in legalitate. Vorbim despre o lista de 77 de masuri ce se afla pe masa guvernantilor si pe care protestatarii o asteapta sa fie pusa in legalitate. Dintre acestea, oamenii spun ca o parte dintre masuri sunt puse in aplicare partial sau sunt eronat aplicate.