Realitatea Plus: Curtea Constitutionala a anulat turul I la prezidentiale. Care ar fi motivatia, dupa parerea dumneavoastra, si care sunt consecintele pe mai departe

Petre Lăzăroiu: Pai motivatia nu stiu sa va spun, ca trebuie sa o ghicesc si nu merge pe ghicit.

Realitatea Plus: Curtea Constitutionala si plangerile facute de SNSPA si calea europeana au avut la unison documentele desecretizate de la CSAT. Iar in acele documente se scria ca a fost o interventie statala in alegerile prezidentiale din Romania. Eu cred ca asta ar fi unul dintre motive, daca nu cumva Curtea nu are alte documente. Si de aici am putea discuta ca sa incercam cumva sa lamurim situatia

Petre Lăzăroiu: Da, s-ar putea, numai ca daca noi nu le stim nu putem sa comentam

Realitatea Plus: In cat timp s-ar putea relua turul I?

Petre Lăzăroiu: Asta depinde ce decide guvernul. Guvernul poate sa stabileasca noi date. Dar deocamdata nu stim nimic sigur. Dar raman toti competitorii? Ca din cate am inteles este presiunea foarte mare sa il scoata pe Georgescu din joc, asta este de fapt interesul.

Realitatea Plus: Articolul 3 zice asa: Curtea Constitutionala a validat initial alegerile din turul I, acum le intoarce. Se contrazice Curtea, s-a mai intamplat in jurisprudenta Curtii acest lucru?

Petre Lăzăroiu: S-a mai intamplat, dar sa clarificam un lucru: Daca acum le-a invalidat, Curtea ar trebui sa vina cu niste chestiuni foarte clare, adica sa ne explice de ce totusi s-a ajuns la o astfel de situatie.

Realitatea Plus: Ce se intampla cu romanii care au votat deja in strainatate?

Petre Lăzăroiu: S-au dat niste voturi nule si au pierdut timpul de pomana. Asta o sa se intample

Realitatea Plus: Cand zice ca se anuleaza alegerile pentru prezidentiale, aici vorbim de intreg calendarul de campanie electorala?

Petre Lăzăroiu: Asta inseamna ca guvernul va trebui sa stabileasca noile date. Nu mai poate sa stabileasca lista competitorilor. Cel putin teoretic si procedural asa ar trebui sa fie. Nu mai schimba candidatii care au fost validati de BEC.

Realitatea Plus: Dar s-a mai dat o decizie de la CCR in care a fost validat turul I. Ce s-a schimbat in asa scurt timp, in opinia dumneavoastra?

Petre Lăzăroiu: Nu stiu, v-am spus, si pentru mine este un semn de intrebare, o sa vedem ce spune Curtea

